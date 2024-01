Prix Caritas Photo Sociale : quand la photo se fait arme de solidarité massive Mairie du 10e arrondissement Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Du mercredi 17 janvier 2024 au samedi 02 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Le prix Caritas Photo Sociale est de retour pour une 4e édition ! L’exposition des trois artistes finalistes est à découvrir en Mairie du 10e du mercredi 17 janvier au samedi 2 mars 2024.

Le prix Caritas Photo Sociale vise à célébrer des œuvres

photographiques permettant de mieux appréhender les questions de

pauvreté et d’injustice en France, à travers des portraits pudiques et sensibles qui lèvent le voile sur le monde de la rue, de la précarité et de la réinsertion.

Après la galerie Le Château d’Eau, à Toulouse, c’est au tour de la Mairie du 10e d’accueillir en ses murs les trois artistes finalistes de cette 4e édition : Anaïs Oudart, Sarah Leduc et Mat Jacob.

Le jury, présidé cette année par Claudine Doury, figure reconnue de la photographie documentaire, a désigné la série « Héroïnes 17 », d’Anaïs Oudart, lauréate 2023.

Celle-ci rend hommage à des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, toutes

issues de l’Aide sociale à l’enfance, et à leurs parcours de vie

résilients. Car dans la singularité de leurs expériences personnelles

pour se (re)construire, toutes sont des héroïnes.

Les deux autres séries finalistes à découvrir en mairie du 10e sont :

« Ailleurs ici », de Sarah Leduc , consacrée à l’attente des personnes

en demande d’asile dans un village d’Occitanie ;

, consacrée à l’attente des personnes en demande d’asile dans un village d’Occitanie ; « Thierry et la violence du monde », de Mat Jacob, qui nous fait vivre en photo le quotidien

d’un sans-abri.

Cette année encore, le prix Caritas Photo Sociale est accompagné par le collectif Fetart en tant que

conseiller artistique. La création et la mise en œuvre de ce prix est un geste

fort pour le collectif, tant dans le soutien à la création contemporaine et aux

photographes qu’à la visibilité des réalités et problématiques sociales au

cœur des actions du Réseau Caritas.

Le vernissage aura lieu

vendredi 19 janvier 2024 à 19h, en présence des élus du 10e

et des artistes finalistes.

Cette exposition est à découvrir en accès libre,

aux horaires d’ouverture habituels de la mairie du 10e, du 17 janvier au 2 mars 2024.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Contact : +33153721010 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://mairie10.paris.fr/pages/prix-caritas-photo-sociale-quand-la-photo-se-fait-arme-de-solidarite-massive-26007

Anaïs Oudart / Réseau Caritas France