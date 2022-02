Prix Badinter Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Prix Élisabeth et Robert Badinter : une belle soirée en perspective ! L’occasion de découvrir les joutes oratoires des étudiantes et étudiants qui vont tenter de convaincre le jury comme le public par la force de la parole, des mots et autres figures de rhétorique. ► Vendredi 4 mars à 19h 2 € / Pass vaccinal obligatoire Le Chapitre, association d’éloquence de Sciences Po Rennes organise, chaque année, le Prix Badinter. Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

