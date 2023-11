Prix Albert Londres : le palmarès 2023 Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Prix Albert Londres : le palmarès 2023 Centre Pompidou Paris, 4 décembre 2023, Paris. Le lundi 04 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rencontre avec les lauréat·e·s du Prix Albert Londres, animée par Hervé Brusini, journaliste et Président du Prix. Chaque année, le Prix Albert Londres récompense des jeunes reporters francophones pour la qualité de leur travail journalistique, dans trois catégories : presse écrite, documentaire audiovisuel et livre. Le palmarès de la 85e édition du Prix Albert Londres sera annoncé à Vichy le 27 novembre et la Bpi aura le plaisir d’accueillir les lauréat·e·s la semaine suivante.

Venez participer à cette soirée exceptionnelle, qui sera aussi l’occasion de rappeler l’origine de ce prix, de ses différentes sections et de rendre compte du dynamisme du journalisme d’aujourd’hui. Pour connaître les sélectionné·e·s pour le prix 2023, rendez-vous sur le site de la SCAM. Animé par Hervé Brusini, journaliste, Président du Prix Albert Londres Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/prix-albert-londres-2023/ contact.communication@bpi.fr

© Benjamin Gemine_Hans Lucas Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Pompidou Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Pompidou Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

Centre Pompidou Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/