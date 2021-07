Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Privatisation de croisière Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Privatisation de croisière Cadillac, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Cadillac. Privatisation de croisière 2021-07-18 – 2021-07-18 rue du jardin public Ponton Eiffel

Cadillac Gironde 160 EUR Naviguer sur la Garonne, c’est varier les plaisirs… En famille, entre amis, collègues, quelque soit l’occasion, privatisez le bateau rien que pour vous et partagez une expérience inoubliable !

Possibilité d’apporter sa playlist et de commander de quoi se restaurer ou trinquer (nous consulter). OTPCP dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Cadillac Adresse rue du jardin public Ponton Eiffel Ville Cadillac lieuville 44.63537#-0.32361