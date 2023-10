Les oeuvres-mobilier de la galerie ColAAb à découvrir pendant Private Choice Private Choice Sceaux, 15 octobre 2023, Sceaux.

Les oeuvres-mobilier de la galerie ColAAb à découvrir pendant Private Choice 15 – 22 octobre Private Choice Entrée sur réservation

La galerie parisienne ColAAb réunit exclusivement des artistes plasticiens contemporains déjà largement reconnus par le monde de l’art pour créer des œuvres-mobiliers : assises, étagères, luminaires, miroirs, rideaux, tables… ColAAb présentera à Private Choice 2023 le banc de Morgane Tschiember enserré par ses cordes nouées, la table basse de Xiao Fan Ru, la table comète d’Angelika Markul et la mystérieuse fenêtre de Morgane Tschiember.

Aurélie Sarallier a imaginé et fondé ColAAb, forte de son expérience dans le domaine de l’art contemporain, de la culture et du mobilier d’exception. ColAAb accompagne les artistes tout au long de la réalisation des œuvres-mobiliers, les produit et en assure la diffusion.

Les créations réalisées par ColAAb sont des pièces uniques ou des œuvres originales éditées à 8 exemplaires, conçues de façon responsable en collaboration avec les meilleurs artisans, sélectionnés avec soin, accompagnant la vision inédite et originale de l’artiste. Empruntant la fonctionnalité comme nouveau medium, ColAAb fait dialoguer librement le travail des artistes avec l’architecture et le lieu de vie, offrant la possibilité de découvrirou redécouvrir leur œuvre sous un angle différent, et sur un support qui leur était encoreinhabituel.

ColAAb est l’illustration même de la vitalité de la création d’aujourd’hui. Avec une grande élégance dans ses choix, la galerie permet aux artistes de porter une attention particulière à la place de l’objet dans nos vies, d’une réflexion originale vers une pure collection d’émotions. ColAAb propose ainsi aux artistes contemporains de s’exprimer à travers de nouvelles œuvres, qui s’inscrivent de manière créative dans les décorations d’intérieur et dans tout projet sur mesure.

Depuis sa création en 2022, ColAAb a participé à des événements majeurs : Unique Design x Paris, French Design, Art Genève, Labo Milano, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

« ColAAb est portée par les travaux de tous ceux qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont entrepris de lier art et design. Par ceux des Nabis, du Bauhaus, de De Stijl et de l’Atelier A, par les créations de Dali et de Picasso, des Nouveaux Réalistes, puis de Rougemont, de Rancillac, de Francken ou des Lalanne.

Résolument contemporaine et ouverte à toutes les tendances, des plus minimales aux plus baroques, dans l’écoute du désir des artistes d’aujourd’hui, ColAAb accompagne les artistes dans une réflexion inédite. »

— Pascale Le Thorel, directrice des éditions Beaux-Arts de Paris

Private Choice 7 avenue Franklin D. Roosevelt Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.privatechoice.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T12:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

2023-10-22T12:00:00+02:00 – 2023-10-22T20:00:00+02:00