L’Occupation – Anne Consigny THEATRE DE PRIVAS Catégories d’Évènement: 7000

Privas L’Occupation – Anne Consigny THEATRE DE PRIVAS, 11 janvier 2024, PRIVAS. L’Occupation – Anne Consigny THEATRE DE PRIVAS. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 20:00 (2024-01-11 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. LA MAIRIE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE (L-R-21-4018/4116) EN ACCORD AVEC TEXTE D’ANNIE ERNAUX présente ce spectacle à partir de 12 ans1H05Avec L’Occupation, l’auteur Annie Ernaux dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse. Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession ; elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et envahit ses nuits… Accès PMR: 06 29 19 69 782 parking possibles, celui de l’Alpilium ou celui du collège Glanum Anne Consigny Anne Consigny Votre billet est ici THEATRE DE PRIVAS PRIVAS Place André Malraux 7000 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 7000, Privas Autres Lieu THEATRE DE PRIVAS Adresse Place André Malraux Ville PRIVAS Departement 7000 Lieu Ville THEATRE DE PRIVAS latitude longitude 44.73223704671659;4.596375502440595

THEATRE DE PRIVAS PRIVAS 7000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/privas/