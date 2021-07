Pau PRISSM Pau, Pyrénées-Atlantiques PRISSM – Sensibilisation à la conduite professionnelle PRISSM Pau Catégories d’évènement: Pau

PRISSM, le mardi 14 septembre à 13:30

* Identifier le risque routier dans le cadre professionnel (trajet et mission) * Évaluer les enjeux représentés par les accidents de la route, pour le salarié et pour l’entreprise * Identifier les facteurs de risque et facteurs aggravants Sensibilisations dispensées en présentiel ou distanciel en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. Réservé aux salariés effectuant des déplacements routiers professionnels. [Consulter le calendrier des sensibilisations 2021.](http://prissm.fr/files/default/fichiers/accueil/calendrier_et_modalites_d_inscription_sensibilisations_2021.pdf)

Réservé aux adhérents de PRISSM

2 rue Maria-Gaëtana Agnesi, 64000 Pau

2021-09-14T13:30:00 2021-09-14T15:30:00

