PRISSM, le mardi 12 octobre à 13:30

* Informer sur les risques liés au travail devant écran (fatigue visuelle et troubles musculo-squelettiques) * Donner des points de repère pour une installation adéquate au poste de travail Sensibilisations dispensées en présentiel ou distanciel en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. Réservé aux salarié(e)s occupant principalement un poste informatique. [Consulter le calendrier des sensibilisations 2021.](http://prissm.fr/files/default/fichiers/accueil/calendrier_et_modalites_d_inscription_sensibilisations_2021.pdf)

Réservé aux adhérents de PRISSM

2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T15:30:00

