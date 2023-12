Country Old Dance – Bal CD Prissé Prissé Catégories d’Évènement: Prissé

Saône-et-Loire Country Old Dance – Bal CD Prissé Prissé, 30 mars 2024 17:30, Prissé. Country Old Dance – Bal CD Samedi 30 mars 2024, 18h30 Prissé 8€ Prissé 75 Rue de la Mairie 71960 Prissé Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T18:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

2024-03-30T18:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00 Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Prissé, Saône-et-Loire Autres Code postal 71960 Lieu Prissé Adresse 75 Rue de la Mairie 71960 Prissé Ville Prissé Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Prissé Prissé Latitude 46.321001 Longitude 4.745846 latitude longitude 46.321001;4.745846

Prissé Prissé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prisse/