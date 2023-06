Visites guidées des Prisons royales Prisons royales Saint-Amour, 16 septembre 2023, Saint-Amour.

Grande histoire et petits secrets d’une prison du XVIIIe siècle !

Vous découvrirez le parcours d’un détenu pour contrebande, les conditions de détentions sous l’ancien-régime et le fonctionnement de la prison.

Cet ensemble historique datant du XVIIIe siècle est unique en Bourgogne-Franche-Comté par son état de conservation.

Sous Louis XIV, la Franche-Comté est une province propice à la contrebande. La Justice des Gabelles est alors créée pour lutter contre le commerce illicite de sel, de tabac et d’étoffes.

Édifié entre 1930 et 1941 pour accueillir la juridiction des gabelles, l’édifice comprend un auditoire, des prisons, le logement du geôlier et une chapelle.

Laissez-vous entraîner du corps de garde aux cachots encore bien préservés !

Horaires des visites guidées:

– samedi : 11h / 15h30 / 17h30 ; une lecture ouverte de l’artiste Claire Thévenardaura aura lieu à 18h30 ;

– dimanche : 11h / 15h30 / 17h.

Prisons royales 18 rue du Commerce 39160 Saint-Amour Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 76 69 http://www.prisonsroyales.fr Après l’installation d’une justice des gabelles en 1705 et en raison du mauvais état des prisons situées dans le château, un nouveau bâtiment est construit par l’architecte Jean Querret du Bois dans les années 1730-1734, puis repris de 1739 à 1741. Le plan en grille ménage deux cours ; les salles d’audience se trouvent à l’étage, les prisons au rez-de-chaussée, et les cachots au sous-sol. Un parcours scénographique et sonore permet de découvrir le corps de garde, l’auditoire et les prisons.

