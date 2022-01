PRISON POSSESSION Ganges, 1 avril 2022, Ganges.

Prison Possession, de la Compagnie L'entreprise-François Cervantes raconte de façon transparente la relation entre un auteur et un détenu.

François Cervantes raconte : « On m’a donné carte blanche pour travailler avec des détenus. Janvier 2012, lorsque je visite pour la première fois la prison du Pontet, le bibliothécaire me dit que les détenus lisent de la poésie ou des autobiographies, pas de romans. Je commence une correspondance avec quelques détenus. »

A partir de 13 ans.

