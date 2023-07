Conférence sur la pelote basque Prison des évêques Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Conférence sur la pelote basque Dimanche 17 septembre, 16h00 Prison des évêques Gratuit. Entrée libre.

Edouard Mayté a été pilotari et président de l’association Goizeko Izarra. Il vous dira tout sur les différents jeu de pelote autour de l’exposition ludique et tactile consacrée à ce patrimoine basque immatériel.

Prison des évêques 41 rue de la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 00 92 http://www.st-jean-pied-de-port.fr Découvrez cette bâtisse à l’histoire pittoresque et singulière. Encore aujourd’hui, un voile d’ombre enveloppe cet édifice au nom évocateur, aiguisant ainsi notre imagination. Cette appellation actuelle et récente associe deux réalités historiques distinctes, la présence d’évêques du diocèse de Bayonne lors du Grand Schisme d’Occident et la vocation pénitentiaire attestée dès la fin du XVIIIe siècle. L’entrée s’ouvre sur un corps de garde suivi de cellules disciplinaires. Un escalier exigu permet d’accéder à une vaste salle souterraine médiévale voûtée en ogive.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port