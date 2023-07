Visite guidée : Vole ! Prison de la Motte Castrale Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Visite guidée : Vole ! Prison de la Motte Castrale Saint-Omer, 16 septembre 2023, Saint-Omer. Visite guidée : Vole ! Samedi 16 septembre, 10h00 Prison de la Motte Castrale A la Motte Castrale, 1b place Sithieu, Saint-Omer. Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 août auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51. Au cours de cette visite guidée, découvrez quels animaux se cachent dans les patrimoines de la ville de Saint-Omer. Accompagné d’un apiculteur, vous comprendrez le rôle des abeilles dans la préservation du jardin de la motte castrale. Vous rencontrerez aussi faucons et chauves-souris qui protègent chaque jour les vieilles pierres de la cathédrale et des remparts. Prison de la Motte Castrale 1 bis place Sithieu – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 98 08 51 [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.98.08.51 »}] A deux pas de la cathédrale, la motte castrale est l’un des éléments fondateurs de la ville. Edifiée au Xe siècle, elle protégeait la collégiale d’éventuels agresseurs. En 1761, une prison militaire y est élevée. Découvrez ce site parfaitement conservé, qui vient de bénéficier d’une vaste campagne de restauration. Du sommet de la motte, un panorama exceptionnel s’ouvre sur la cathédrale ou encore sur la chapelle des Jésuites. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

