Prismes Discussion croisée Marie Sirgue, le chardonneret et l’art contextuel Pôle Culturel Evasion Ambarès-et-Lagrave, mercredi 31 janvier 2024.

Prismes Discussion croisée Marie Sirgue, le chardonneret et l’art contextuel Venez rencontrer l’artiste Marie Sirgue et découvrir la place de l’art contextuel et du chardonneret dans son œuvre, lors d’une discussion croisée au Pôle Culturel Evasion. Mercredi 31 janvier, 19h00 Pôle Culturel Evasion sur inscription, entrée libre

Discussion croisée Marie Sirgue, le chardonneret et l’art contextuel

mercredi 31 janvier, à 19h

Pôle Culturel Evasion, 12 place de la République, 33440 Ambarès et Lagrave

✉️Inscription nécessaire auprès de Séverine Madelpuech, médiatrice Prismes severine@bam-projects.com

_______ Au programme _______

→ Discussion croisée entre :

Marie Sirgue , artiste plasticienne

, artiste plasticienne Cécile Croce , Chercheuse au laboratoire MICA, professeure des universités en esthétique et science de l’art

, Chercheuse au laboratoire MICA, professeure des universités en esthétique et science de l’art Alain Noël, Ornithologue et photographe animalier amateur, membre de l’association des Amis des Marais de Montferrand modération BAM projects

Ouvert à tous·tes / dés 12 ans / gratuit

Au travers de cette table ronde, découvrez le travail plastique de Marie Sirgue sous ses différentes facettes explorez la question de l’art contextuel et laissez vous dévoiler tous les secrets du chardonneret, petit passereau enchanteur dont elle s’est en partie inspirée pour la réalisation de son œuvre à Ambarès et Lagrave.

Retrouvez Marie Sirgue et Séverine Madelpuech, la médiatrice de Prismes, pour de nouveaux ateliers en 2024 !

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

résidence prismes

Marie Sirgue par Barbara Fecchio