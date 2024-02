PRISMES – Conférence sur le patrimoine industriel et ouvrier d’Ambès Maison des associations Ambès, samedi 24 février 2024.

PRISMES – Conférence sur le patrimoine industriel et ouvrier d’Ambès Venez découvrir le patrimoine ambésien et sa diversité ! Samedi 24 février, 18h00 Maison des associations entrée libre, sur inscription

_______ Au programme _______

Discussion croisée, entre :

→ Barbara Kairos, artiste

→ Daniel Marsan, vice-président de l’Association pour un meilleur environnement

→ Représentants syndicaux de l’Union locale de la CGT de la Presqu’île

Ouvert à tous.tes / gratuit

Venez découvrir la richesse de l’histoire et des patrimoines ambésiens ! Une rencontre initiée par Sandra, médiatrice de Prismes pour vous accompagner dans la découverte de l’œuvre de Barbara Kairos et de l’important patrimoine industriel et ouvrier du territoire. Un échange à trois voix sur l’identité industrielle d’Ambès. Une évolution en bord de fleuve, entre mémoire et empreinte dans le paysage, mais aussi sur les risques écologiques et les défis à venir pour la presqu’île.

Retrouvez Barbara Kairos et Sandra, la médiatrice de Prismes, pour les dernières actions de médiation de 2024 !

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

Maison des associations 18 rue du Maréchal Leclerc, 33810 Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine

