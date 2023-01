PRISME FESTIVAL DE L’IMAGE – CINÉ-CONCERT: PASTORAL KINO Teyran, 4 février 2023, Teyran Teyran.

PRISME FESTIVAL DE L’IMAGE – CINÉ-CONCERT: PASTORAL KINO

Teyran Hérault

2023-02-04 – 2023-02-04

Teyran

Hérault

Teyran

Le festival de l’image « PRISME » aura lieu à Teyran du 1er au 5 février 2023

Au programme du 4 février à 20h30 à la salle des fêtes

Ciné-concert Pastoral Kino

À travers une trame poétique, graphique et onirique, comme un souvenir à la narration non linéaire, le duo bocage, Claire Weidmann et Timothée Demoury propose sa nouvelle création, Pastoral Kino, un ciné-concert musiques actuelles.

Issus d’un fonds filmique d’archives amateur, au format 8mm majoritairement en couleur, détenus par l’Institut Jean Vigo à Perpignan; ces films ont été tournés en grande partie dans les années 1970, mais aussi dans les années 50 et 60, dans différents départements de montagne d’Occitanie comme la Lozère, l’Aveyron, l’Hérault et les Pyrénées Orientales.

Avec la complicité du vidéaste William Fages, le groupe a monté une sélection de ces films pour une scénarisation des images afin de créer une œuvre visuelle artistique originale, nous contant, en musique, une nouvelle histoire. Celle d’un ‘village global’, en France, au milieu du 20ème siècle, qui raconte la vie des gens d’autrefois.

Le projet est devenu une composition musicale et visuelle jouée live, évoquant toute la poésie, la part ethnographique et documentaire de ces scènes du quotidien, à la fois proches et décalées : carnaval, défilés, fêtes votives, transhumances, rondes d’enfants endimanchés, agriculture et loisirs ; filmés à hauteur d’homme, cadrant les visages, les expressions… La musique devient alors une voix à part entière qui vient à contre-champ du passé. Elle actualise les images d’archives et les contextualise dans notre époque.

Bocage propose une musique actuelle permettant à ces films anciens, chargés de vie et d’onirisme brut, de renaître. Le duo crée une musique plus dense mêlant envolées vocales, guitare électrique, beats, sons électroniques, claviers, batterie, percussions et samples de sons concrets. Une richesse aux influences multiples, entre pop, post-rock, ambiante, expérimental et traditionnel détourne; une musique d’aujourd’hui intégrant également la chanson, l’électro et le hip hop.

Durée : 1h

À partir de 8 ans

Le festival de l’image « PRISME » aura lieu à Teyran du 1er au 5 février 2023

Au programme du 4 février à 20h30 à la salle des fêtes

Ciné-concert Pastoral Kino

culture@ville-teyran.fr +33 4 67 16 19 13

Anne-Laure Millet

Teyran

dernière mise à jour : 2023-01-21 par