L’outil TEAMS et la suite onedrive permettent aux étudiant·e·s et personnels de l’université de collaborer, partager et communiquer. Cet outil peut être utile dans des contextes de formation notamment lorsque les étudiants doivent travailler en groupe dans le cadre d’un projet. * [**Lien pour participer, via TEAMS, à cette session**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM3MTZjZjUtYjI1Ny00ZjA3LTg0ZjItOTlmYjljY2E3Y2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%226685da07-f1e7-478b-882d-4712fd3732d9%22%7d) [Informations complémentaires sur le site de la direction du système d’information « Doc Info »](https://docinfo.univ-rennes1.fr/documentation/microsoft-365-universite) [Usages et outils sur le site du SUPTICE (service universitaire de pédagogie et des Tice)](https://suptice.univ-rennes1.fr/teams-loutil-de-travail-collaboratif) Animé par Microsoft, un atelier pour être accompagné·e dans l’utilisation de ces outils mis à disposition de l’ensemble de la communauté universitaire Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

2021-09-02T16:30:00 2021-09-02T18:00:00

