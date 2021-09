Prise en main smartphone/tablette ANDROID Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy, 12 octobre 2021, Erquy.

Prise en main smartphone/tablette ANDROID

du mardi 12 octobre au mardi 16 novembre à Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy

Atelier sur B.A.BA de l’utilisation d’un smartphone ou tablette Android ———————————————————————– Pour maîtriser l’utilisation de son smartphone ou tablette Android. Venez apprendre les bases pour une bonne utilisation de votre appareil. * Découverte de l’appareil et de ses icônes, * Les paramétres du système, * (dés)installation d’applications, * Prendre et stocker des photos, * Recevoir et émettre des appels téléphoniques, * Envoyer des textos, des e-mails, * Gérer ses photos,. * Questions-Réponses * Etc. ### _Pass-sanitaire obligatoire_

Sur inscription. Atelier payant : 4€ – Personne extérieure à Lamballe Terre & Mer : 8€

Thèmes abordés : L’Interface Android et Compte Google, Les réglages/Paramètres, Play Store (gestion des applications), etc.

Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy 1 rue Guérinet – 22430 ERQUY Erquy Querbet Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T15:30:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T15:30:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T15:30:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T15:30:00