Visitez la prise d’eau du second plus grand lac artificiel d’Europe 16 et 17 septembre Prise d’eau du lac-réservoir Marne (lac du Der) Groupes de 20 personnes maximum

Seine Grands Lacs, propriétaire et gestionnaire du Lac du Der, vous explique son fonctionnement et les missions de ce lieu. Deuxième plus grand lac artificiel d’Europe, il est mis en service en 1974 pour soutenir le débit de la Marne et atténuer les inondations.

Prise d’eau du lac-réservoir Marne (lac du Der) 11avenue Pierre Bérégovoy, 34420 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 10 19 http://www.seinegrandslacs.fr Le lac-réservoir Marne est un ouvrage hydraulique installé en dérivation des rivières Marne et Blaise au sud-ouest de Saint-Dizier. Il accomplit deux missions: l’écrêtement des crues pendant les saisons humides et le soutien d’étiage de la rivière en période estivale lorsque les débits naturels en rivières sont très faibles. Son action permet le maintien des activités anthropiques, l’adduction d’eau potable en particulier lors des périodes de restriction (sécheresse). La visite portera sur l’ouvrage de prise d’eau en rivière Marne à Saint-Dizier. Cet ouvrage permet de contrôler en amont les prises d’eau et leur acheminement vers le lac-réservoir en vue de leur stockage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

