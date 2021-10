Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Prise de Textes – Virgule Inspiré Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Prise de Textes – Virgule Inspiré 2021-11-13 Théâtre Jean Vilar Rue Giraud

Romans-sur-Isère Drôme

Étale le bien sur le papier

Ne te laisse pas dévorer

Écris fort

Écris mal

Écris

leplato.romans@gmail.com +33 9 53 29 67 84 http://www.leplato.org/infos-pratiques/

