Prise de CirQ’ 2023 – 1ère piste !

2023-04-18 – 2023-04-22

Au programme du premier volet du festival (18 – 22 avril) :

Mardi 18 avril :

OR PISTE INVITE… // Les écoles de cirque régionales /À 20h / Théâtre Mansart – Dijon / 6€

Mercredi 19 avril :

CECI N’EST PAS UN EXERCICE // Collectif PourquoiPas / À 15h / Salle Mendès-France – Quetigny / 10€, 5€, 2€

WOMEN WEAVE THE LAND // Cie La Migration / À 18h / Jardin de l’Arquebuse – Dijon / Gratuit /

Jeudi 20 avril :

WOMEN WEAVE THE LAND // Cie La Migration / À 18h / Jardin de l’Arquebuse – Dijon / Gratuit /

CECI N’EST PAS UN EXERCICE // Collectif PourquoiPas / À 20h / Salle Mendès-France – Quetigny / 10€, 5€, 2€

Vendredi 21 avril :

TIME TO TELL // David Gauchard et Martin Palisse / À 20h / Théâtre Mansart – Dijon / 15€, 9€, 5,5€

Samedi 22 avril :

TIME TO TELL // David Gauchard et Martin Palisse / À 20h / Théâtre Mansart – Dijon / 15€, 9€, 5,5€

