Prise de CirQ' 1ère piste Dijon, samedi 15 juin 2024.

Prise de CirQ’ 1ère piste Dijon Côte-d’Or

Porté par Cirq’ônflex, Prise de CirQ’ donne à voir un condensé de création circassienne, à travers des spectacles d’une grande diversité de formes et d’esthétiques.

Le festival se déploie en 2 mouvements du 16 au 19 avril 2024, dans un format court et en salle, puis du 15 au 30 juin avec une programmation plus dense au cœur de l’espace public.

La programmation et les horaires des spectacles varient tous les jours www..cirqonflex.fr/billetterie EUR.

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

