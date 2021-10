Paris Hôtel de Ville île de France, Paris Priscilla Telmon et Vincent Moon Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Priscilla Telmon et Vincent Moon Hôtel de Ville, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 22h à 2h

gratuit

Híbridos, Les Esprits du Brésil – Installation-film et programmation musicale Des rituels indigènes aux cultesafro-brésiliens, “Híbridos Les Esprits du Brésil” parcourt le pays duNord au Sud, de la jungle à l’océan, explore les liens fraternels entreguérisseurs, chamanes, mystiques, dévots et initiés. Cette installation Placede l’Hôtel de ville, de Priscilla Telmon et Vincent Moon est une méditation, unvoyage musical, une expérience de transe-cinéma à l’état pur. www.hibridos.cc Priscilla Telmon et Vincent Moon sont unduo d’artistes collaborant en tant que cinéastes indépendants et explorateurssonores. À travers leur collection “Petites Planètes”, ils se passionnent auxchamps de la musique, de l’anthropologie et du sacré dans le monde. Leurpratique associe enregistrements musicaux, films, performances, installationsimmersives et œuvres photographiques. Une exploration poétique au cœur desrites, tant personnels que collectifs. Une poésie de l’intime, un voyageimmobile, un art comme soin. Ils ont notamment réalisé “Híbridos, lesEsprits du Brésil” qui a nécessité5 ans de travail, qu’ils ont exposé du MoMA new-yorkais au Barbican à Londres. www.petitesplanetes.earth

Avec le soutien et dans le cadre de la Biennale Photoclimat – https://photoclimat.com/

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (22m) 4 : Cité (379m)

Contact :Biennale Photoclimat https://photoclimat.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T22:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Live Cinema Brasil © Fabio Alt

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 5, rue de Lobau Ville Paris lieuville Hôtel de Ville Paris