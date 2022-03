Priscilla, folle du désert Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À partir de 15 ans Sur inscription Projection du film de Stephan Elliott, 1994 (104 mn) dans le cadre du Mois des fiertés Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une femme transgenre, doivent se produire à l’autre bout du pays, au-delà du désert immense et aride. Les trois amis achètent un bus, qu’ils baptisent Priscilla, et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses. Médiathèque Nord Luce Courville adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

