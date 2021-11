Priscilia Valdazo quartet hommage aux Beatles Hérouville-Saint-Clair, 15 décembre 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Priscilia Valdazo quartet hommage aux Beatles Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais Hérouville-Saint-Clair

2021-12-15 15:00:00 – 2021-12-15 Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair

Les chansons des Beatles font partie de l’imaginaire des familles.

L’originalité des mélodies, l’efficacité des rythmiques pop, l’univers poétique et humoristique des textes permet une interaction constante avec tous les publics et toutes les générations. D’un Yesterday mélancolique à un Obladi Oblada farfelu, on passe des rires aux larmes !

Venez chanter avec nous, l’ambiance britannique sera au rendez-vous!

Source : Saison musicale d’Hérouville

saisonmusicale@gmail.com +33 2 31 46 27 29 http://saisonmusicale.fr/

