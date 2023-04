Visite du jardin PRÍRODNÁ ZÁHRADA V LIMBACHU, 3 juin 2023, Košice.

Visite du jardin 3 et 4 juin PRÍRODNÁ ZÁHRADA V LIMBACHU

garden in Limbach, in Little Carpathians, is a nature garden, with older large trees, and plenty of flowers, During open weekend you can also see the paintings of the owner of the garden and some pleasant surprises.

PRÍRODNÁ ZÁHRADA V LIMBACHU Potočná 15 Košice 042 48 Košice – mestská časť Sever Région de Košice 0337777040

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

