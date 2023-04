Visite du jardin PRÍRODNÁ ZÁHRADA ROD. ZEMANOVEJ, 3 juin 2023, Košice.

Visite du jardin 3 et 4 juin PRÍRODNÁ ZÁHRADA ROD. ZEMANOVEJ

The garden with vegetable. lake with many waterplants and water animals, stonegarden, many onionflowers. Nice place to relax.

PRÍRODNÁ ZÁHRADA ROD. ZEMANOVEJ Hlavná Košice 042 65 Košice – mestská časť Staré Mesto Région de Košice 0910920783

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©