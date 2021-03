Printemps Zéro Plastique Orléans Métropole, 20 mars 2021-20 mars 2021, Orléans.

Printemps Zéro Plastique

du samedi 20 mars au dimanche 21 mars à Orléans Métropole

[CLEANWALKS] ??

Le samedi 20 et dimanche 21 mars, nous organisons 22 cleanwalks. Une sur chaque commune de la métropole d’Orléans. Vous retrouverez tous les points de RDV et toutes les dates/horaires dans l’image et dans l’événement : [fb.me/e/de7r4jAgs](https://fb.me/e/de7r4jAgs)

Pas d’inscription, il vous suffit de venir au point de RDV avec votre masque, vos gants et de respecter les gestes barrières.

Participation libre et ouverte à tous.

Le samedi 20 et dimanche 21 mars, nous organisons 22 cleanwalks. Une sur chaque commune de la métropole d’Orléans. Pas d’inscription, il vous suffit de venir avec des gants et votre masque.

Orléans Métropole 5 place du 6 juin 1944 Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T17:00:00;2021-03-21T11:00:00 2021-03-21T16:00:00