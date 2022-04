Printemps Raphélois Raphèle Raphèle-lès-Arles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Raphèle-lès-Arles

Printemps Raphélois Raphèle, 2 avril 2022, Raphèle-lès-Arles. Printemps Raphélois

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Raphèle

Le Comité des fêtes de la jeunesse raphéloise et le club taurin raphélois organisent un week-end d’animations taurines, ambiance musicale et restauration. Week-end d’animations taurines, ambiance musicale et restauration. Raphèle Raphèle-les-Arles 13280 Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T12:00:00 2022-04-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Raphèle-lès-Arles Autres Lieu Raphèle Adresse Raphèle-les-Arles 13280 Ville Raphèle-lès-Arles lieuville Raphèle Raphèle-lès-Arles Departement Bouches-du-Rhône

Raphèle Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raphele-les-arles/

Printemps Raphélois Raphèle 2022-04-02 was last modified: by Printemps Raphélois Raphèle Raphèle 2 avril 2022 Raphèle Raphèle-lès-Arles Raphèle-lès-Arles

Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône