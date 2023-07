Découvrez les coulisses d’un grand magasin Printemps Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Découvrez les coulisses d’un grand magasin Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00, 15h30, 17h00 Printemps Réservation obligatoire. 15 places par session.

Découvrez l’histoire, quelque peu mouvementée, du Printemps Nancy en admirant son patrimoine intérieur et extérieur. Puis, plongez dans les coulisses, avec une visite des réserves, des ateliers, des locaux techniques, des archives,… d’un des plus beaux grands magasins de France.

Printemps Nancy est l'unique Grand Magasin de la ville au gré des agrandissements, incendie, reconstruction et changements d'enseigne. Sa création est liée à Antoine Corbin (1835-1901) qui ouvre en 1867 le Bazar Saint-Nicolas, rue Saint-Dizier, sous les voutes de la Porte Saint-Nicolas. Cette modeste échoppe ne convient plus aux ambitions du fondateur, qui transfère son affaire en 1885 près de la gare pour concevoir le commerce le plus grand et le mieux achalandé de la ville, les Magasins Réunis.

Le 16 janvier 1916, un incencie détruit totalement le magasin qui sera reconstruit en 1926 dans le style Art déco par l’architecte Pierre Le Bourgeois (1879-1971). Les nouveaux Magasins Réunis se distinguent par leurs deux grands halls et leur escalier monumental, dont les balustrades et les rampes sont signées du célèbre designer Jean Prouvé (1901-1984). À l’extérieur, les bas-reliefs aux figures féminines d’Emile-Just Bachelet (1892-1981) évoquent la diversité des marchandises proposées par le grand magasin : la parure, les étoffes, les sports, les parfums, la toilette, les arts et même l’alimentation. Les Magasins Réunis sont alors le plus grand magasin de province. Ils s’affilient à la centrale d’achat du Printemps en 1982 et l’année suivante deviennent officiellement le Printemps Nancy.

En 1990, une importante restructuration du bâtiment permet d’accueillir la Fnac et des bureaux dans les étages supérieurs, au détriment des halls aujourd’hui disparus. Les façades et les ornementations extérieures ont quant à elles été entièrement restaurées en 2014. Parkings de la Gare et du Palais des Congrès.

