PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert Les Muses en Famille à VIERVILLE-SUR-MER, 6 mai 2022, .

PRINTEMPS MUSICAL EN BESSIN – Concert Les Muses en Famille à VIERVILLE-SUR-MER

2022-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-06 22:30:00 22:30:00

L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival « Printemps Musical en Bessin ».

Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin.

Ils vous conduiront de la musique de Cour au temps de Louis XIV à J.S. Bach et Vivaldi, de Mozart à Beethoven et Schubert, de Brahms à la grande altiste et compositrice anglaise du 20ème siècle : Rebecca Clarke.

Avec des interprètes aussi prestigieux que le Quatuor Ludwig ; Vinciane Béranger, alto ; Frédéric d’Ursel, violon ; et deux ensembles bien connus dans notre région : les Muses en famille et La Fugue et Compagnie.

3ème concert de ce festival : « Musiques à la Cour » par Les Muses en famille, le vendredi 6 mai à 20h30 à l’église de Vierville-sur-Mer.

Au programme : Musiques de chambre dans les Cours d’Europe au Grand Siècle.

L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival « Printemps Musical en Bessin ».

Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin.

Ils vous…

L’ADTLB vous propose la deuxième édition de son festival « Printemps Musical en Bessin ».

Un patrimoine à découvrir, de la belle musique à s’offrir : ce sont cinq concerts pour tout public dans cinq lieux remarquables du Bessin.

Ils vous conduiront de la musique de Cour au temps de Louis XIV à J.S. Bach et Vivaldi, de Mozart à Beethoven et Schubert, de Brahms à la grande altiste et compositrice anglaise du 20ème siècle : Rebecca Clarke.

Avec des interprètes aussi prestigieux que le Quatuor Ludwig ; Vinciane Béranger, alto ; Frédéric d’Ursel, violon ; et deux ensembles bien connus dans notre région : les Muses en famille et La Fugue et Compagnie.

3ème concert de ce festival : « Musiques à la Cour » par Les Muses en famille, le vendredi 6 mai à 20h30 à l’église de Vierville-sur-Mer.

Au programme : Musiques de chambre dans les Cours d’Europe au Grand Siècle.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par