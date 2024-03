PRINTEMPS MUSICAL CONCERT#3 DJAZIA SATOUR Cinéma Pax Tiercé, vendredi 12 avril 2024.

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le chaâbi (genre musical algérien populaire) ou le bendir (tambour berbère), ce concert est fait pour vous.

Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore, dans sa veine subtile et personnelle, l’héritage musical algérien. On reconnaît encore dans les compositions originales qu’elle propose les influences les plus actuelles, empruntées notamment à la folk indie et au rythme d’une pop pétillante, tout en s’appuyant sur les chants traditionnels qui ont bercé son enfance. Ces modes musicaux et rythmes algérois ne sont pas seulement perceptibles dans les accents mélodiques et les vocalises, mais aussi dans la présence du banjo et du mandole qui font jaillir leurs sublimes étincelles dans les accords et les transitions instrumentales.

Tarifs Plein Prévente 13€ / Sur place 15€

Tarifs Réduit 8€ (sur présentation des justificatifs carte Cézam ; -18 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA ou carte d’invalidité)

Billetterie Fnac Géant Système U –– Intermarché www.fnac.com ; www.francebillet.com

La salle dispose de 6 places réservées aux P.M.R. (emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite). La réservation de ces places est exclusivement gérée par le service culturel de la Mairie de Tiercé au 06.40.17.89.88. Ce numéro est également disponible pour les personnes malentendantes et malvoyantes qui souhaiteraient préparer leur accueil dans les meilleures conditions.

Ouverture des portes à 20h, placement libre dans la salle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Cinéma Pax 14 rue du Bourg Joly

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mairietierce.fr

