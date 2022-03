PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT DE PICKY BANSHEES Tiercé, 11 mars 2022, Tiercé.

PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT DE PICKY BANSHEES Tiercé

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11

Tiercé Maine-et-Loire Tiercé

8 EUR Festival « Printemps musical », à la salle du PAX, 15ème édition !

Organisé par le service culturel de la Ville de Tiercé.

Les Picky Banshees, mené par Samuel Chaffange et Cindy Ladakis, déroulent leurs ballades

aux accents chaleureux qui balayent le temps, dans la pure veine de la tradition musicale

américaine. Une folk nostalgique mais jamais triste sans limite et sans frontière. Harmonies

maîtrisées, voix rocailleuse, guitares, harmonica… de la musique simple, aussi efficace que

dépaysante !

Plus qu’un voyage, un véritable pèlerinage. Une quête collective, à la manière

d’une grande communion, guidée par le chant des Banshees.

Laissez-vous conter la passion, l’urgence de vie dans ce qu’elle a de plus intense, de plus obsédant et de plus intime.

Sur scène depuis 2017, en trio, quartet ou quintet, ils ouvrent les espaces, conjuguant

ensemble leurs goûts et influences : Johnny Cash, Neil Young et les grand songwriters

folk américains, bien sûr, mais aussi les voix d’Aretha Franklin et Billie Holiday, quelques

souvenirs des vinyles familiaux (Pink Floyd, Dire Straits, les Beatles), et les plumes plus

sombres de Bashung et Nick Cave.

Fondé en 2016 par Samuel Chaffange (Auteur-Compositeur) et Aurélien Le Bihan

(Arrangeur), ils sont rejoints en 2017 par Cindy Ladakis, chanteuse Soul apportant

ainsi la touche « Banshee » au groupe.

Tarifs : 12€ en prévente et 14€ sur place.

Pour une pause gourmande, un espace bar est à votre disposition.

Pour prolonger le plaisir, les artistes descendent de scène, pour partager et

échanger un moment agréable et privilégié : séances de dédicaces.

4 dates, 4 ambiances Ambiance folk & soul !

culture@mairietierce.fr

Festival « Printemps musical », à la salle du PAX, 15ème édition !

Organisé par le service culturel de la Ville de Tiercé.

Les Picky Banshees, mené par Samuel Chaffange et Cindy Ladakis, déroulent leurs ballades

aux accents chaleureux qui balayent le temps, dans la pure veine de la tradition musicale

américaine. Une folk nostalgique mais jamais triste sans limite et sans frontière. Harmonies

maîtrisées, voix rocailleuse, guitares, harmonica… de la musique simple, aussi efficace que

dépaysante !

Plus qu’un voyage, un véritable pèlerinage. Une quête collective, à la manière

d’une grande communion, guidée par le chant des Banshees.

Laissez-vous conter la passion, l’urgence de vie dans ce qu’elle a de plus intense, de plus obsédant et de plus intime.

Sur scène depuis 2017, en trio, quartet ou quintet, ils ouvrent les espaces, conjuguant

ensemble leurs goûts et influences : Johnny Cash, Neil Young et les grand songwriters

folk américains, bien sûr, mais aussi les voix d’Aretha Franklin et Billie Holiday, quelques

souvenirs des vinyles familiaux (Pink Floyd, Dire Straits, les Beatles), et les plumes plus

sombres de Bashung et Nick Cave.

Fondé en 2016 par Samuel Chaffange (Auteur-Compositeur) et Aurélien Le Bihan

(Arrangeur), ils sont rejoints en 2017 par Cindy Ladakis, chanteuse Soul apportant

ainsi la touche « Banshee » au groupe.

Tarifs : 12€ en prévente et 14€ sur place.

Pour une pause gourmande, un espace bar est à votre disposition.

Pour prolonger le plaisir, les artistes descendent de scène, pour partager et

échanger un moment agréable et privilégié : séances de dédicaces.

Tiercé

dernière mise à jour : 2022-03-01 par