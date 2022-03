PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT DE MISTER MAT Tiercé, 18 mars 2022, Tiercé.

PRINTEMPS MUSICAL – CONCERT DE MISTER MAT Tiercé

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18

Tiercé Maine-et-Loire Tiercé

Festival « Printemps musical », à la salle du PAX, 15ème édition !

Organisé par le service culturel de la Ville de Tiercé.

On avait laissé Mister Mat, le bourru chanteur du massif de la Chartreuse, désespérément

optimiste. C’était d’ailleurs le titre de son premier album, une tranche juteuse de vie et

de chansons, comme une ligne droite reliant George Brassens et Johnny Cash. Rester

optimiste en ces temps troublés (l’album est sorti trois jours après la fermeture des

disquaires, pour cause de confinement, quant aux concerts pour le promouvoir, on ne va

pas vous faire un dessin…), ce n’est plus une qualité, c’est un don !

Révélé au grand public par un Taratata où il avait soulevé l’enthousiasme, Mister Mat

entretenait ainsi le lien avec ce public plus vaste et large que celui qui l’avait suivi du

temps de son duo de blues, Mountain Men, qui apporta la bonne parole en douze

mesures sur la plupart des continents lors des années de bourlinguage.

Anachronique et direct, brut et goûtu, un peu comme les légumes moches du rayon

bio, Du Bonheur en retard, son dernier album, vient prendre l’époque à contre-pied,

en lui autorisant un pas de côté vers les valeurs saines et rassurantes de la simplicité

et de la tendresse. Tout n’est pas perdu, le nouveau monde, finalement, peut se

révéler rassurant.

Tarifs : 12€ en prévente et 14€ sur place.

Pour une pause gourmande, un espace bar est à votre disposition.

Pour prolonger le plaisir, les artistes descendent de scène, pour partager et

échanger un moment agréable et privilégié : séances de dédicaces.

4 dates, 4 ambiances : Ce vendredi 18 mars, c’est ambiance blues & chansons françaises !

culture@mairietierce.fr +33 2 41 31 14 38

Tiercé

