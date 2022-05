Printemps médiéval au Château de Fressin Fressin Fressin Catégorie d’évènement: Fressin

Printemps médiéval au Château de Fressin Fressin, 25 juin 2022, Fressin. Printemps médiéval au Château de Fressin Château de Fressin Fressin

2022-06-25 – 2022-06-26

Château de Fressin Fressin 62140 Fressin Le printemps médiéval au Château de Fressin, c’est ce samedi 25 et dimanche 26 juin ! Avec le réseau “Escapades médiévales”. Au programme : animations de la Mesnie toute la journée sur l’histoire vivante du Moyen-âge (gérée par l’association EDICAA), exposition permanente sur la vie de château dans l’enceinte du château

tout au long du parcours de la visite.Atelier en continue du parcours du petit chevalier les deux après-midi à partir de 14H pour les enfants de 5 à 10 ans (gérée par l’association du château).

Accès gratuit à nos jeux anciens sous le châpiteau avec possibilité d’y pique-niquer (ventes boissons, glaces et friandises à l’accueil).

Entrée 6€. association@chateaudefressin.fr +33 3 21 86 56 11 Le printemps médiéval au Château de Fressin, c’est ce samedi 25 et dimanche 26 juin ! Avec le réseau “Escapades médiévales”. Au programme : animations de la Mesnie toute la journée sur l’histoire vivante du Moyen-âge (gérée par l’association EDICAA), exposition permanente sur la vie de château dans l’enceinte du château

tout au long du parcours de la visite.Atelier en continue du parcours du petit chevalier les deux après-midi à partir de 14H pour les enfants de 5 à 10 ans (gérée par l’association du château).

Accès gratuit à nos jeux anciens sous le châpiteau avec possibilité d’y pique-niquer (ventes boissons, glaces et friandises à l’accueil).

Entrée 6€. Château de Fressin Fressin

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Fressin Autres Lieu Fressin Adresse Château de Fressin Ville Fressin lieuville Château de Fressin Fressin

Fressin Fressin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fressin/

Printemps médiéval au Château de Fressin Fressin 2022-06-25 was last modified: by Printemps médiéval au Château de Fressin Fressin Fressin 25 juin 2022

Fressin