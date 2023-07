Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord PRINTEMPS LILLE LILLE Catégories d’Évènement: Lille

Le Printemps Lille, histoire et coulisses d'une institution du Nord

15 et 16 septembre

Conférence et visite guidée au cœur de la locomotive du commerce lillois. Il y a tout juste 61 ans, à l'automne 1962, était inauguré le nouveau Printemps de Lille. Avec sa surface totale gigantesque de près de 30000 m², ses éclairages artificiels puissants, son parking intégré perché sur le toit, son conditionnement d'air et son supermarché en libre service, ce grand magasin ultra moderne, symbole des Trente Glorieuses, est le premier en France à adopter les codes et innovations des department stores américains. Pour sa seconde édition, vous êtes invités à parcourir les dédales de cette institution du commerce, dont les origines remontent à 1894. Des « Galeries Lilloises » au Printemps d'aujourd'hui, un fabuleux voyage entre architecture, mode et histoire.

PRINTEMPS LILLE
39/45 RUE NATIONALE
LILLE
LILLE 59000 Nord

