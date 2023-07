Visite guidée et commentée « Au cœur de la cathédrale du commerce, les secrets du Printemps » Printemps Haussmann Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée et commentée « Au cœur de la cathédrale du commerce, les secrets du Printemps » 16 et 17 septembre Printemps Haussmann Sur inscription. Ouverture des réservations le 28 août

Terrasses privées, souterrains et archives inédites : découvrez en exclusivité le Printemps comme vous ne l’avez jamais vu !

Il y a 157 ans, en 1865, naissait le grand magasin « Au Printemps ». Créé par Jules et Augustine Jaluzot, un couple visionnaire, dans un quartier encore périphérique et peu commerçant, il s’impose dès son ouverture comme une marque à l’identité originale : « Au Printemps, tout y est nouveau, frais et joli comme le titre : Au Printemps ».

Reconstruit en 1882 par Paul Sédille et considéré par les historiens comme le prototype du grand magasin moderne, le Printemps inspire la « cathédrale du commerce » décrite par Zola dans Au Bonheur des Dames, paru l’année suivante.

Durant le week-end des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir en exclusivité les coulisses et secrets les plus cachés du Printemps Haussmann. C’est une promenade guidée totalement gratuite et une fabuleuse aventure entre architecture, mode et histoire : d’une terrasse privée à la vue panoramique à 360° sur Paris au 7ème Ciel, son nouvel étage dédié à la circularité, des grilles monumentales récemment restaurées aux souterrains où s’activent artisans et techniciens et où se cachent la Salle des Machines et les galeries de la Seconde Guerre Mondiale, de la majestueuse coupole vitrée crée en 1910 au grand escalier monumental Art Déco qui a retrouvé cette année tout son éclat après 40 ans de fermeture au public. Le grand magasin se dévoilera comme vous ne l’avez jamais vu.

L’exposition « Le fabuleux bestiaire de Primavera. Les 110 ans de l’Atelier d’art du Printemps » vous permettra également de vous plonger dans l’histoire et la production de céramiques de Primavera, le premier studio de design intégré à un grand magasin.

Printemps Haussmann 64 boulevard Haussmann 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 82 50 00 http://www.printemps.com https://www.facebook.com/printemps;https://twitter.com/printemps;https://www.instagram.com/printemps/;https://fr.linkedin.com/company/printemps [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.printemps.com/ »}] Créé en 1865 par un homme d’affaires particulièrement visionnaire, Jules Jaluzot, le grand magasin Printemps du boulevard Haussmann a une histoire exceptionnelle. Fleuron de l’architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le Printemps est un témoignage frappant des évolutions stylistiques qui animent cette période qui en font aujourd’hui un des plus beaux bâtiments du monde dédié au commerce. Au rythme d’un monde en perpétuelle mutation, le Printemps a déployé tout au long de son histoire son énergie et sa force créatrice pour se rénover, se développer, anticiper et traverser les époques. Si l’histoire du grand magasin constitue des racines inébranlables et une richesse certaine, le Printemps a toujours voulu rester à l’avant-garde. Ainsi, il conjugue aujourd’hui le passé au futur et enrichit son patrimoine des créations des plus grands cabinets d’architecture contemporains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Printemps