Printemps Gourmand La Roque-d’Anthéron, 1 mai 2022, La Roque-d'Anthéron.

Printemps Gourmand La Roque-d’Anthéron

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

La présentation et la dégustation des produits gastronomiques régionaux et de vins fins est l’occasion de partager un moment festif et convivial avec la population des Bouches du Rhône et des départements limitrophes pour une action alliant le goût, le dépistage gratuit du diabète et l’action caritative.



Le Lions Club La Roque Luberon Durance avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron et de nombreux acteurs locaux dont la Maison Familiale Rurale (MFR) de La Roque d’Anthéron, lance les activités festives et annuelles de la commune.



Pour sa 5ème édition, le Lions Club La Roque Luberon Durance a souhaité encore cette année associer l’association Vaincre la Mucoviscidose.



Animations :

– Nombreuses dégustations.

– Animation culinaire par Fabrice, le Chef du restaurant « Le Grain de Sel » à la Roque d’Anthéron.

– Un match exhibition de Rugby à XIII Fauteuil sera joué dans le centre sportif et culturel Marcel Pagnol. Ce jeu totalement inclusif a pour but de faire jouer sur le même terrain des personnes handicapées physiques ou valides, hommes ou femmes, de tous âges.

– Dépistage gratuit du diabète par des professionnels bénévoles avec l’association LIDER DIABETE du Lions Clubs International.

– Dépistage antigénique du COVID.

– Tirages au sort nombreux lots à gagner sur nos réseaux sociaux et sur place.

Jeux pour les enfants (structure gonflable, pêche aux canards…)





Parmi les exposants : Champagne, miel, tapenade, vins (Châteauneuf, Coteaux d’Aix, Côtes du Luberon, Côtes du Ventoux…), charcuteries Corses, fromages locaux, bières, escargots, fois gras, huile d’olive, confitures, saumon fumé, épicerie fine, fruits secs, produits de la mer, pain d’épice, pâtes de fruits, confiseries, calissons, navettes, alcools, rhum, conserves locales et artisanales…

Marché et dégustation des produits gastronomiques régionaux et de vins fins : un moment festif et convivial pour une action alliant le goût, le dépistage gratuit du diabète et l'action caritative.

lionsclub.rld@laposte.net https://lionsclub-laroqueluberondurance.ovh/index.php/explorer-notre-impact/actualites

La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2022-04-01 par