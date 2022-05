PRINTEMPS GOURMAND Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Organisé par la ville de Freyming-Merlebach et ses partenaires, cette journée Printemps Gourmand vous propose:

Une vingtaine d’exposants: glaces, champagnes, vins, fruits et légumes de saison, miels aromatisés…

Une prestation de Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France, qui réalisera des sculptures sur fruits

Des animations pour enfants: mascottes, poneys, structure gonflable, maquillage, atelier jardinage…

Des concerts:

– le samedi à 15h l’Harmonie Baltus de Lorraine,

– le samedi à 18h les Gathering Crowd,

– le dimanche à 15h les Swingin’s Preacher

et le dimanche à 18h les Quartes grises

Les repas sous le chapiteau sont sur réservation par téléphone, concoctés par Les Tentations de Faust: une toute nouvelle carte élaborée à partir des produits de saison.

De la restauration rapide en extérieur sera disponible tout au long de la journée. +33 6 06 77 26 42 Unsplash

