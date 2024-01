Printemps Gourmand 2024 La Roque-d’Anthéron, dimanche 21 avril 2024.

Printemps Gourmand 2024 La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Salon des vins et de la gastronomie à but caritatif

7ème édition le dimanche 21 avril 2024



Avenue de l’Europe Unie à LA ROQUE D’ANTHERON



Organisé par le Lions Club LA ROQUE LUBERON DURANCE



60 exposants de spécialités Champagnes, Vins fins (Châteauneuf-du-Pape, Coteaux d’Aix, Luberon, Ventoux, Côtes de Provence, Bordeaux…), Charcuteries de pays, Tapenades, Fromages, Bières, Huile d’olive, Produits de la mer, Confiseries, Alcools régionaux, Conserves locales et artisanales…

Nombreux lots à gagner par tirage au sort sur France BLEU et sur place le 21 avril



Excédents versés à l’association Vaincre la mucoviscidose



https://www.facebook.com/PrintempsGourmand/

https://lionsclub-laroqueluberondurance.ovh/ .

Avenue de l’Europe Unie

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:30:00

fin : 2024-04-21



