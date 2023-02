Printemps figuratif Galerie À, 1 mars 2023, Aix-en-Provence .

Printemps figuratif

2023-03-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-25 18:00:00 18:00:00

Miriam Hartmann et la Galerie À présentent la Galerie Nakaï invitée à Aix-en-Provence



L’artiste peintre/galeriste Hiromi Nakaï est l’invitée de la Galerie. Elle vient avec une belle sélection de peintures et gravures figuratives, provenant de sa Galerie Nakaï à Tournus (71 – Bourgogne du Sud), pour l’exposition.



La Galerie Nakaï présente des œuvres de différents artistes contemporains français, néerlandais, japonais, russe, italien et espagnol. Tous ravis de venir à Aix-en-Provence pour exposer dans la Galerie À. Les œuvres de Miriam Hartmann resteront visibles sur demande.



// Artistes exposés au Printemps figuratif à Aix-en-Provence //



● Jérémy Bajulaz (Paris) est le cadet de l’exposition : jeune artiste peintre et graveur, et professeur de peinture et gravure en master à l’école Émile Cohl à Lyon. Il crée son propre monde unique de natures mortes en peinture à l’huile et en gravure avec sa technique maitrisée.



● Maria Cozzolino (Avigliana, Italie)

École supérieure de l’art, Italie. Mara fait des gravures sur bois avec un technique japonais. Le Mokuhanga. Depuis une résidence artistique au Japon en 2012, elle travaille exclusivement avec cette technique. Ses gravures japonaises ont été exposées en Italie, en Angleterre, en Écosse, au Japon, en Espagne, à Chypre et aux États-Unis. Et en France, à la Galerie Nakai.



● Marc Dailly (Lyon)

Peintre achevé qui enchante des collectionneurs d’art de Lyon à New York. C’est en s’intéressant de plus près à la peinture figurative contemporaine que Marc Dailly parvient à libérer sa technique. Ses intérieurs, la famille, le café Bellecour à Lyon… ses huiles sur panneaux touchent au cœur de l’intimité.



● Anastasia Dukhanina (Ravières)

Diplômée de la prestigieuse Institut Ilia Repine de Saint Pétersbourg, Anastasia se lâche en éclats avec des couleurs vibrants. Maîtrise parfaite de dessin et peinture en huile, elle est capable de dessiner ou de peindre tous les sujets. Cette fois-ci à Aix, on montre ses œuvres en gouache, la matière qu’elle expérimente depuis quelques années.



● François Dupuis (La Chapelle-de-Guinchay)

Académie des Beaux-Arts à Paris. Artiste peintre, sculpteur, maitre graveur, dessinateur… un artiste à plein temps dont on montrera à Aix des huiles, des gravures et des bronzes.



● Hiromi Nakai, (Tournus)

Artiste peintre figurative avec des huiles et acrylique douces en lumière et couleur, adepte de l’Académie Wackers à Amsterdam sous tutelle du fameux peintre contemporain Sam Drukker. Hiromi a exposé en Suisse, aux Pays-Bas et en France, et bien sûr surtout dans sa propre Galerie Nakaï en Bourgogne-du-Sud.



● Antonin Passemard (Ravières)

Académie des Beaux-Arts de Paris. Ses études l’ont conduit dans différents ateliers en Amérique et en Russie à l’Académie d’Art de Saint Petersbourg. Spécialiste de peintures ‘plein air’ et ses paysages dans toutes les saisons. Antonin expose son travail au niveau international et ses œuvres sont collectionnées dans le monde entier, notamment aux États-Unis.



● Ben Rikken,(Groningen, Pays-Bas)

Le Nestor de l’exposition, représentant typique de la figuration Néerlandaise et l’école de Groningue. Haut en technique, il trouve des expressions surprenantes dans des sujets anodins.



● Kouta Sasaï (Osaka, Japon)

Après avoir obtenu un Master en peinture à l’université d’art de Hiroshima City, son travail ne cesse de se développer. Grâce aux médias sociaux, il parvient à toucher le monde de l’art au Japon et ailleurs. Il fascine par les autoportraits qu’il publie chaque jour en huile, pastel gras, ou en dessin. Dans sa série de vidéos sur YouTube intitulée “The most basic fundamentals of creating artwork” il explique sa raison de peindre et se pose des questions philosophiques qui intriguent tous les amateurs d’art figuratif.



● Pere Mon Taillant, (Barcelona, Espagne)

Pere (Pédro en Catalan) fait ses études en beaux-arts à l’école Sant Jordi de l’Université de Barcelone. Professeur à l’Université Polytechnique de Catalogne. Expose des huiles de natures mortes tendres avec des compositions de couleurs, fleurs et objets de son atelier.

La Galerie Nakaï présente des peintures et gravures figuratives de différents artistes contemporains internationaux à la Galerie À. Vernissage le 3 mars de 17h à 20h.

info@galerienakai.com +33 6 34 60 35 72 https://www.galerienakai.com/

