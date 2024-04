PRINTEMPS-EXPRESS Bligny-sur-Ouche, dimanche 21 avril 2024.

PRINTEMPS-EXPRESS Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tchou-Tchou ! La saison 2024 du Chemin de fer de la Vallée de L’ouche commence le dimanche 21 avril 2024 avec le PRINTEMPS EXPRESS !

Embarquez à bord du premier train de la saison pour découvrir la campagne bourguignonne aux plus belles heures du printemps.

À bord d’un train à vapeur historique, le sifflet de la locomotive et l’échappement de la vapeur vous mèneront au cœur d’une forêt et de la vallée de l’ouche à la découverte des couleurs et des senteurs printanières. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Allée de la Gare

Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@traindelouche.fr

L’événement PRINTEMPS-EXPRESS Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Pouilly Bligny