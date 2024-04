PRINTEMPS EN MUSIQUE À ST BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges, dimanche 14 avril 2024.

PRINTEMPS EN MUSIQUE À ST BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Un florilège de musique classique allant de Bach à Debussy, interprété par les jeunes virtuoses et concertistes, Maxime GRISARD (violoncelle) , Olexandre Dzvinkovsky (piano) et Arthur LEGROS (violon)

Avec le printemps le Pré des notes reverdit et vous présente un nouveau programme dans la majestueuse cathédrale de Saint Bertrand de Comminges.

Trois jeunes solistes appartenant à la future élite des concertistes en Europe.

Maxime Grisard 17 ans violoncelliste, Arthur Legros 18 ans violoniste, Olexandre Dzvinkovskyi 19 ans pianiste.

interpreteront les œuvres de Bach, Haendel, Mendelssohn, Franck, Debussy et Wieniawski. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

CATHÉDRALE

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

L’événement PRINTEMPS EN MUSIQUE À ST BERTRAND DE COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2024-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE