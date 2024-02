Printemps en fête Thé dansant Molsheim, dimanche 5 mai 2024.

L’orchestre Rosystars et le comité des fêtes de Molsheim ont le plaisir de vous proposer un thé dansant !

Rendez-vous dans à l’hôtel de la monnaie, buvette et petite restauration vous attendent. EUR.

Début : 2024-05-05 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est comfete.molsheim@orange.fr

L’événement Printemps en fête Thé dansant Molsheim a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig