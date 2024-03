Printemps durable de la Maison de la recherche La nature entre contemplation et inquiétude Aix-Marseille Université Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Ce Printemps propose des événements participatifs et durables.

Ouvert à tous, ce Printemps propose des événements participatifs et durables trocs verts, don de livres, expositions, fresque climatique, découverte de plantes comestibles, cérémonie du thé, calcul de notre impact carbone, observation des oiseaux et visite de la ruche du campus, ateliers d’écriture et de prise de parole, fabrication de produits pour le corps et d’instruments musicaux, débats et tables-rondes sur le biomorphisme artistique et les réponses face à la crise environnementale…

Entrée libre Venez nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 08:30:00

fin : 2024-04-04 19:00:00

Aix-Marseille Université 29, avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur allsh-maisonrecherche-comm@univ-amu.fr

L’événement Printemps durable de la Maison de la recherche La nature entre contemplation et inquiétude Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence