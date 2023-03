Printemps du sport Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Pierrelatte

Printemps du sport Complexe sportif Gustave Jaume, 18 mars 2023, Pierrelatte . Printemps du sport Avenue de Coubertin Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte Drôme Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin

2023-03-18 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-18 14:00:00 14:00:00

Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin

Pierrelatte

Drôme Animations sportives accessibles à tous. 3 parcours de jeux d’orientation – Défis tir à l’arc – Atelier Draisienne – Escape Game – Micro-Folie (Musée virtuel) – Biathlon, parcours duo parents/enfants. Inscriptions sur place. secretariatsports@ville-pierrelatte.fr +33 4 75 96 34 28 Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Pierrelatte Drôme Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin Ville Pierrelatte Departement Drôme Lieu Ville Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin Pierrelatte

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte /

Printemps du sport Complexe sportif Gustave Jaume 2023-03-18 was last modified: by Printemps du sport Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte 18 mars 2023 Avenue de Coubertin Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte Drôme Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte Drôme

Pierrelatte Drôme