Printemps du SIJ – Atelier budget

Printemps du SIJ – Atelier budget, 2 juin 2022, . Printemps du SIJ – Atelier budget

2022-06-02 – 2022-06-02 Le Sij de Scaër organise deux ateliers budget : “Budget, arnaques bancaires, usurpation d’identité et surendettement autour de jeux”

Les créneaux disponibles : 10h/12h30 ou 14h/16h30.

Il est fortement conseillé de s’inscrire. 10/12 places par atelier Le Sij de Scaër organise deux ateliers budget : “Budget, arnaques bancaires, usurpation d’identité et surendettement autour de jeux”

Les créneaux disponibles : 10h/12h30 ou 14h/16h30.

Il est fortement conseillé de s’inscrire. 10/12 places par atelier dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville