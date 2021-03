Printemps du Pélardon, 20 juin 2021-20 juin 2021, Le Vigan.

Petit fromage de chèvre emblématique des Cévennes, le Pélardon AOP est à l’honneur le temps d’un dimanche de mai au Vigan dans le Gard.Installé à l’ombre du Parc des châtaigniers, le Printemps du Pélardon propose toute la journée, un marché de Pélardons, vins et produits de terroir, des dégustations et des ateliers de cuisine, des démonstrations de chiens de troupeaux et de nombreuses animations pour toute la famille.De 10h à 18h dans le Parc des châtaigniers au Vigan.Animations gratuitesRestaurationOrganisé par le Syndicat des Producteurs de Pélardon et la Communauté de Communes du Pays Viganais.www.cc-paysviganais.fr

+33 4 67 81 01 72 http://www.pelardon-aop.fr/

Droits libres

