Printemps du Papier Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Printemps du Papier, 19 mai 2023, Beaulieu-lès-Loches . Printemps du Papier 4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2023-05-19 – 2023-05-19 Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire L’association OUTREVOIR, porteuse de l’événement, recevra une trentaine d’artistes et artisans d’Indre et Loire, des Pays de Loire, de Bretagne, de la Région parisienne, qui utilisent le papier comme support, matière, Pour l’édition 2023, OUTREVOIR renouvelle la mise à l’honneur d’un invité en proposant aux visiteurs du sud Touraine et d’ailleurs, de découvrir une sélection de Livres Pauvres, choisis parmi la Collection du Prieuré Saint Cosme*. Ces créations artistiques et poétiques sur papier seront l’élément fédérateur. Le PRINTEMPS DU PAPIER, c’est aussi, deux expositions collectives en accès libre, dans des lieux patrimoniaux de la commune. Le public aura ainsi l’opportunité de découvrir des approches variées de transformations du papier. Expositions d’artistes et artisans travaillant et transformant le papier. Invité d’honneur: les livres pauvre du prieuré Saint-Cosme. info@outrevoir.fr http://www.outrevoir.fr/ Asso Outrevoir

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse 4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Ville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Beaulieu-lès-Loches

Printemps du Papier 2023-05-19 was last modified: by Printemps du Papier Beaulieu-lès-Loches 19 mai 2023 4 Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire