Printemps du Negro Spirituals et Gospel à l’Eglise de la Major Eglise Notre Dame de la Major Arles, dimanche 5 mai 2024.

DImanche 05 mai à 17h église de la Major, Place la major Arles

50 chanteurs ..Inspirés de la tradition des grands chœurs africains

et noirs américains de Négro spirituals et de Gospel , cette ensemble trouve sa force et son originalité dans le mélange des culture , des origines ethniques diverses .

Un concert pour témoigner et porter l’hymne à l’amour , respirer la joie de vivre….

hommes et femmes des origines diverses ; basés à Montpellier et Nimes



sous la direction de Martin koums



Billetterie Fnac Arles, et sur place avant le concert….

Entrée 16€ , gratuit enfants jusqu’à 13 ans.

info: 0652922310 16 16 EUR.

Eglise Notre Dame de la Major 20 Place De la Major

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

